foto LaPresse

09:36

- Ripartono gli aumenti sull'onda dei nuovi passi in avanti delle quotazioni internazionali di benzina e diesel, arrivate rispettivamente a 1.166 e 1.079 dollari/ton secondo quotidianoenergia.it. Dopo aver svolto per qualche giorno una funzione di freno, Eni sale di nuovo oggi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel di 0,6 e 0,5 cent euro/litro. Si muove anche Esso su entrambi i prodotti di 0,5 e 0,4. In aumento anche le no-logo.