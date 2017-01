foto Ap/Lapresse 23:20 - Apple ha venduto tre milioni di iPad da venerdì 16 marzo, quando il nuovo modello del tablet della Casa di Cupertino è entrato in commercio. Lo ha comunicato il colosso fondato da Steve Jobs. Subito la diffusione dei dati sulle vendita, il titolo Apple è volato a 604,82 dollari, raggiungendo i massimi storici. - Apple ha venduto tre milioni di iPad da venerdì 16 marzo, quando il nuovo modello del tablet della Casa di Cupertino è entrato in commercio. Lo ha comunicato il colosso fondato da Steve Jobs. Subito la diffusione dei dati sulle vendita, il titolo Apple è volato a 604,82 dollari, raggiungendo i massimi storici.

E non è tutto qui. Per la prima volta in 17 anni, Apple distribuirà infatti un dividendo ai propri azionisti. A partire dal quarto trimestre dell'anno fiscale 2012, che si apre l'1 luglio, Cupertino pagherà 2,65 dollari per azione. SI tratta di un annuncio atteso che giunge al termine del "week end record" per il nuovo iPad, le cui vendite hanno raggiunto quota 3 milioni di esemplari in pochi giorni.



Il dividendo segna di fatto l'avvio per Cupertino dell'era di Tim Cook che, in netta controtendenza rispetto a Steve Jobs, decide di premiare gli azionisti per la prima volta dal 1995. Una mossa che, insieme all'inatteso via libera a un piano di buy back da 10 miliardi di dollari, consente ad Apple di usare parte della sua imponente liquidità, ovvero 97,6 miliardi di dollari.



''Siamo positivi sul futuro della società. L'innovazione resta la nostra priorità. Queste decisioni non chiuderanno alcuna porta per noi", ha affermato Cook. E infatti anche se Apple spenderà circa 10 miliardi di dollari l'anno in dividendi, per un totale di 45 miliardi di dollari in tre anni, la sua abbandonate liquidità non subirà particolari shock:



Dal 2011 al 2012 la liquidità di Apple è aumentata infatti di 38 miliardi di dollari e, secondo le stime di Piper Jaffray, anche se Apple 'brucia' 15 miliardi di dollari l'anno di liquidità in dividendi e riacquisto di azioni proprie, alla fine dell'esercizio fiscale 2013 avrà in cassa 180 miliardi di dollari.