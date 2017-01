foto Ap/Lapresse

15:35

- E' sempre alta la tensione intorno alla riforma del lavoro e dell'articolo 18. La Fiom-Cgil propone infatti due ore di sciopero nella giornata di domani "per dire che non siamo disposti ad accettare modifiche all'articolo 18", avverte il segretario generale Fiom Maurizio Landini, promotore dell'iniziativa. "Non vediamo condizioni per un accordo positivo in merito - spiega -. Se devono trovare un'intesa, questa deve ridurre la precarietà".