foto Ap/Lapresse

14:53

- La Borsa di New York comincia la giornata in lieve ribasso dopo i guadagni messi a segno la settimana scorsa: il Dow Jones perde lo 0,14% a 13.213 punti, il Nasdaq lo 0,01% a 3.056. I riflettori sono tutti puntati su Apple, positiva (+1,47%) dopo l'annuncio dell'azienda del primo pagamento di dividendi in 17 anni e di un buy-back da 10 miliardi di dollari. Sempre in corsa il petrolio, che si avvicina ai 108 dollari al barile.