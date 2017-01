foto Ap/Lapresse

09:29

- La Borsa di Milano apre in calo: il Ftse Mib cede lo 0,19% a quota 17.050 e il Ftse All Share cala dello 0,08% a 18.075 punti. In leggero ribasso anche le altre principali piazze europee. A Londra l'indice Ftse 100 arretra dello 0,2%. A Francoforte il Dax cede lo 0,2%, a Parigi il Cac 40 perde lo 0,4% e Madrid cala dello 0,3%.