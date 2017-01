foto Ap/Lapresse

17:41

- Chiusura con il segno più a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib a fine giornata segna un rialzo dello 0,52% a 17.081,69 punti. La migliore sul paniere principale è stata Impregilo (+4% circa), in attesa di novità sul futuro della società, contesa tra la famiglia Gavio e il gruppo Salini. Bene ancora Ferragamo (+2%) dopo i conti. L'attesa per i risultati ha invece penalizzato A2a (-3%). In rialzo i petroliferi (Tenaris +2%).