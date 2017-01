foto Ap/Lapresse

17:21

- "La riforma del lavoro è una priorità per il governo". E' quanto ha affermato il premier Monti in una lettera inviata alla sesta edizione del premio Marco Biagi. "Stiamo mettendo in campo le energie migliori - ha scritto - per consentire al nostro Paese di beneficiare di maggiore equità anzitutto tra generazioni e sessi e di maggior orientamento al mercato". "A queste energie manca purtroppo un contributo determinante: quello di Biagi", ha concluso.