foto LaPresse

09:36

- Nuovi rincari per la benzina e per il diesel nonostante il calo dei prezzi internazionali. Le punte massime raggiungono così 1,980 euro/litro per la benzina, sempre più vicina ai 2 euro (per ora toccati soltanto in autostrada) e 1,815 per il diesel. E' quanto emerge dal bollettino "Quotidiano Energia". Le medie nazionali toccano 1,865 euro/litro per la benzina e a 1,774 per il diesel.