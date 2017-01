foto Getty

09:14

- Avvio positivo per Piazza Affari. A Milano l'indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,20% a quota 17.037. Il Ftse All Share registra un identico aumento dello 0,20% a 18.041 punti. Avvio di seduta all'insegna della cautela anche per le altre principali piazze europee: Amsterdam +0,07%, Bruxelles +0,21%, Parigi +0,03%, Londra +0,03%.