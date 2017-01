foto Ap/Lapresse

- La Borsa di New York comincia la giornata in positivo, incoraggiata dalla diminuzione sopra le attese delle richieste di sussidi di disoccupazione. Il Dow Jones guadagna lo 0,07% a 13.203 punti, il Nasdaq lo 0,26% a 3.048. Subito in volo il titolo Apple, che guadagna l'1,43% toccando per la prima volta il valore record di 600 dollari ad azione.