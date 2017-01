foto Ansa Correlati Passera: "L'Italia può e deve uscire dalla crisi"

Bce sferza l'Eurozona: "Servono riforme" 18:40 - Spread Btp-Bund stabile intorno ai 290 punti dopo aver toccato i 283, mentre il rendimento dei titoli italiani si attesta al 4,82%. Il differenziale tra i nostri Buoni del Tesoro e i corrispondenti di Berlino tocca così la soglia più bassa degli ultimi sette mesi: un livello del genere non si vedeva dal 26 agosto 2011. Si allarga intanto lo spread tra Bonos e Bund, a quota 319 punti. - Spread Btp-Bund stabile intorno ai 290 punti dopo aver toccato i 283, mentre il rendimento dei titoli italiani si attesta al 4,82%. Il differenziale tra i nostri Buoni del Tesoro e i corrispondenti di Berlino tocca così la soglia più bassa degli ultimi sette mesi: un livello del genere non si vedeva dal 26 agosto 2011. Si allarga intanto lo spread tra Bonos e Bund, a quota 319 punti.

Una discesa, quella dello spread tra titoli italiani e tedeschi, che tra il novembre 2011 e l'inizio di marzo di quest'anno è la più consistente tra i Paesi dell'area euro. Il restringimento dei nostri titoli rispetto alle obbligazioni sovrane in questo arco di tempo è infatti stato di 166 punti base, e questo risultato lusinghiero è arrivato nonostante il declassamento subito dall'Italia da parte delle tre principali agenzie di rating, come sottolinea la Banca centrale europea nel suo bollettino mensile.



Da Francoforte segnalano poi che il trend dei differenziali di rendimento delle emissioni sovrane senza rating "AAA" quindi anche quelle italiane, rispetto alla Germania "hanno mostrato un profilo netto, tendendo a restringersi per la maggior parte dei Paesi, ad eccezione della Grecia".