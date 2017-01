foto LaPresse

09:37

- Il prezzo della benzina tocca un nuovo record: Shell ha portato il listino per la verde a 1,880 euro al litro (+0,5 centesimi) e a 1,785 per il gasolio. Secondo la rilevazione di Staffettaonline le medie ponderate nazionali dei prezzi salgono per la benzina a 1,864 euro (+0,4 centesimi) e a 1,776 per il gasolio (+0,5 cent).