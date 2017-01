foto Ap/Lapresse

09:22

- Piazza Affari apre in positivo: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,10%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,11%. Avvio debole e contrastato, invece, per le altre principali piazze europee. A Londra l'indice Ftse scende dello 0,1%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,2%, a Parigi il Cac 40 perde lo 0,2%, Madrid guadagna lo 0,2%.