07:56

- La Borsa di Tokyo chiude in rialzo dello 0,72%, oltre quota 10.100 e ai massimi degli ultimi 7 mesi e mezzo in scia alle attese di un'economia più solida in Usa e Giappone e al calo dello yen. L'indice Nikkei sale a quota 10.123,28 (+72,76 punti) con la frenata della moneta nipponica su dollaro (84,06, ai massimi da aprile 2011) ed euro, a 109,44 yen.