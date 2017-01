foto LaPresse

- Stilettata della presidente di Confindustria al ministro Fornero. "Non mi pare, ci danno paccate e basta", ha affermato Emma Marcegaglia rispondendo a chi gli chiedeva delle dichiarazioni del ministro del Welfare, ("il governo non darà una paccata di miliardi per finanziare gli ammortizzatori nel caso in cui il sindacato dicesse no alla riforma"). Per Marcegaglia la riforma del mercato del lavoro "è un'occasione unica per cambiare a 360 gradi".