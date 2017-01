foto Ansa

12:14

- Arriva il via libera definitivo al secondo piano salva-Grecia e ai 130 miliardi di aiuti: lo comunica il presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Juncker, in una nota dove precisa che gli aiuti verranno versati "in diverse tranche". "I membri dell'area euro - si legge - hanno oggi ufficialmente approvato il secondo piano di aiuti per la Grecia. Tutte le procedure nazionali e parlamentari richieste sono state concluse".