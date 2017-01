foto LaPresse

- Ennesimo record per la benzina, con Shell che rialza i listini di un centesimo e sale fino a 1,875 euro al litro. Aumenti, secondo Staffetta Quotidiana, anche per Eni (si tratta del ventiduesimo consecutivo sulla verde e del sedicesimo per il diesel), Esso, Shell, Tamoil e TotalErg. Il picco per il gasolio resta a 1,780 euro.