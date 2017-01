foto Ap/Lapresse

09:20

- Piazza Affari apre in rialzo la seduta proseguendo il trend positivo di ieri e sulla scia della chiusura di Wall Street. Il Ftse Mib guadagna lo 0,60% a 16.899 punti e il Ftse All Share lo 0,56% a 17.909 punti. Bene le azioni delle banche. Gettonate anche le Pirelli (+2%). In calo invece le azioni di Parmalat (-0,4%).