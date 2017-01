foto Ap/Lapresse

01:37

- Partenza in rialzo per la seduta alla Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei segna un progresso dell'1,67%, con gli investitori tranquillizzati sulle sorti della Grecia e dagli indicatori positivi emersi dalle economie occidentali. In apertura, il listino principale guadagna 165,04 punti, per collocarsi a 10.064,12 punti.