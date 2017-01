foto Ap/Lapresse

21:55

- Chiude in rally la seduta di Wall Street, con il Nasdaq che termina sopra quota 3.000 punti per la prima volta in un decennio. Ad influire positivamente la Federal Reserve che ha lasciato invariato il costo del denaro, ha parlato di crescita moderata anche del lavoro. Il Dow Jones nel corso della seduta ha toccato i massimi da giugno 2008 e ha chiuso a +1,69% a 13.178,81 punti, il Nasdaq a +1,88% a 3.039,88 e lo S&P 500 a +1,82% a 1.396,02.