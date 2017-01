foto Ap/Lapresse

17:45

- La Borsa di Milano chiude in netto rialzo, accelerando nel finale della seduta. Il Ftse Mib guadagna il 2,08% a 16.799 punti e il Ftse All Share l'1,90% a 17.809. Il miglioramento della fiducia degli investitori tedeschi e i buoni dati sulle vendite al dettaglio Usa danno un po' d'ossigeno ai listini. Bene le banche, chiusura brillante per Pirelli (+6,8%) e per Tod's (+7,1%) sulla scia dei risultati 2011.