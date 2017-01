foto Ap/Lapresse

14:49

- Apertura positiva per la Borsa di New York. L'indice Dow Jones sale dello 0,30%, lo S&P 500 dello 0,39% e il Nasdaq Composite dello 0,66%. I listini accolgono con soddisfazione i dati sulle vendite al dettaglio, che a febbraio sono saliti ai massimi da cinque mesi. C'è attesa per la riunione della Fed, anche se i mercati danno per scontata una conferma dei tassi.