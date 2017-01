foto Ap/Lapresse 13:47 - "Vediamo segni chiari e continui di stabilizzazione nella zona euro, anche se sono a livelli deboli di attività". E' ottimista il presidente della Bce, Mario Draghi, che esorta Stati e banche ad "approfittare di questa fase di stabilizzazione economica per continuare a progredire". Completare il lavoro della Bce, infatti, per Draghi "spetta ai governi". - "Vediamo segni chiari e continui di stabilizzazione nella zona euro, anche se sono a livelli deboli di attività". E' ottimista il presidente della Bce, Mario Draghi, che esorta Stati e banche ad "approfittare di questa fase di stabilizzazione economica per continuare a progredire". Completare il lavoro della Bce, infatti, per Draghi "spetta ai governi".

"Siamo sempre in guardia contro il rischio inflazione ma questo rischio non si sta materializzando al momento" ha precisato il presidente della Bce. Draghi ha poi ribadito che l'economia della zona euro si sta stabilizzando a un basso livello di attività e che le banche dovrebbero usare il migliore clima economico, dovuto in parte all'offerta di liquidità della Bce, per rafforzare i bilanci, tagliando anche dividendi e bonus.



Per Draghi anche i Paesi dovrebbero usare questa fase di stabilità per procedere sulla strada delle riforme economiche. "La Banca centrale europea mostrerà un impegno deciso per la stabilità dei prezzi", ha proseguito, segnalando che la lotta all'inflazione comincia ad essere la priorità per la Bce dopo le politiche monetarie espansive.



"A meno che non vengano intraprese riforme strutturali sarà difficile tenere insieme la zona euro", ha proseguito il numero uno della Bce, intervenendo a Parigi a un convegno dedicato alla competitività. "La competitività della zona euro nel mondo è buona ma servono degli aggiustamenti - ha spiegato -. Alcuni Paesi devono risanare il loro sistema finanziario per assicurare la propria stabilità finanziaria e quella di Eurolandia".