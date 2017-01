foto Ansa

11:21

- Deciso calo per i rendimenti nell'asta Bot a tre e 12 mesi scesi a quota 0,492% contro l'1,9% di settembre 2011 e all'1,405% per l'annuale contro il 2,2% di febbraio. Buona la domanda, pari a 7,8 miliardi di euro contro un'offerta di 3,5 per i trimestrali e a 11,7 miliardi contro gli 8,5% offerti per gli annuali.