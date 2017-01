Istat: inflazione sale del 3,3%. Pesano carburanti e alimentari

foto LaPresse 11:10 - Il tasso d'inflazione annuo a febbraio risale al 3,3%. Lo rileva l'Istat confermando le stime provvisorie e indicando un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,4%. A febbraio il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,5% su base annua. Solo la benzina è salita nello scorso mese del 18% (il gasolio +25%). - Il tasso d'inflazione annuo a febbraio risale al 3,3%. Lo rileva l'Istat confermando le stime provvisorie e indicando un aumento dei prezzi su base mensile dello 0,4%. A febbraio il rincaro del cosiddetto carrello della spesa, cioè i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza (dal cibo ai carburanti), è del 4,5% su base annua. Solo la benzina è salita nello scorso mese del 18% (il gasolio +25%).

L'inflazione acquisita per il 2012 è pari all'1,9%. L'inflazione di fondo, calcolata al netto dei beni energetici e degli alimentari freschi, scende al 2,2% dal 2,3% di gennaio, mentre al netto dei soli beni energetici, il tasso di crescita tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo sale al 2,3% (era +2,2% a gennaio).



La lieve accelerazione dell'inflazione deriva, spiega l'Istat, dall'aumento del tasso di crescita tendenziale dei prezzi dei beni (+4,2%, dal +3,9% di gennaio), soltanto in parte compensato dal calo di quello dei servizi (+2,2%, dal +2,3% del mese precedente). A febbraio, da un punto di vista settoriale, i piu' rilevanti effetti di sostegno alla dinamica congiunturale dell'indice generale derivano dagli alimentari non lavorati e dai beni energetici non regolamentati (per entrambi +1,7%).



Quanto all'indice armonizzato dei prezzi al consumo per Paesi dell'Ue (Ipca) aumenta dello 0,2% sul mese precedente e del 3,4% su quello corrispondente del 2011 (lo stesso valore registrato a gennaio 2012). Anche in questo caso si confermano le stime preliminari.



Guardando ai diversi comparti, i maggiori incrementi congiunturali dei prezzi rilevati a febbraio riguardano le divisioni trasporti (+0,9%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,8%) e ricreazione, spettacoli e cultura (+0,6%). Su base annua, i maggiori tassi di crescita interessano sempre i trasporti (+7,5%), l'abitazione, acqua, elettricita'àacchi (+6,1%). Mentre i prezzi delle comunicazioni e dei servizi sanitari e spese per la salute risultano in flessione (rispettivamente, -2,4% e -0,1%).