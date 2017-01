foto Ap/Lapresse

09:17

- Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,80% a 16.589 punti mentre il Ftse All Share avanza dello 0,69% a 17.597 punti. Lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi equivalenti scende sotto quota 310 punti. Il rendimento è al 4,86%. Sempre ampia la forbice con lo spread calcolato sui Bonos spagnoli, a 325 punti per un rendimento oltre il 5%.