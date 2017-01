foto Ap/Lapresse

06:05

- Il Giappone ha avuto l'approvazione per l'acquisto di titoli di Stato cinesi pari a 10,3 miliardi di dollari, in quella che è la prima operazione del suo genere mai autorizzata dalla Cina a una grande economia avanzata. L'8 marzo, in linea con l'intesa di dicembre per rafforzare i legami tra i due paesi, "ci è stato detto dalle autorità cinesi che avevamo il permesso d'acquisto di titoli", ha detto il ministro delle Finanze nipponico, Jun Azumi.