01:04

- Avvio di seduta in rialzo per la Borsa di Tokyo con gli operatori prudenti nell'attesa delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali del Giappone e degli Stati Uniti. Così l'indice Nikkei parte con un progresso dello 0,32%, avanzando di 31,39 punti, per collocarsi a 9.921,25 punti.