foto Ap/Lapresse

17:57

- Chiusura in leggero ribasso per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib termina con -0,13% a 16.457 punti mentre l'All Share a -0,01% a 17.477. Piazza Affari resta incerta in attesa dell'esito della riunione dell'Eurogruppo che si occuperà ancora della Grecia. In negativo il settore bancario. Contrastati energetici, lusso e industriali.