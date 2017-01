foto Ansa 10:49 - Il prodotto interno lordo dell'Italia nel quarto trimestre 2011 è diminuito dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,4% su base annua. Rispetto al 2010 (+1,8%) la crescita risulta in forte frenata. Lo rileva l'Istat rivedendo comunque in miglioramento la stima preliminare sul tendenziale (era -0,5%). L'Italia è però in "recessione tecnica", poiché il Pil è in calo per il secondo trimestre consecutivo. - Il prodotto interno lordo dell'Italia nel quarto trimestre 2011 è diminuito dello 0,7% sul trimestre precedente e dello 0,4% su base annua. Rispetto al 2010 (+1,8%) la crescita risulta in forte frenata. Lo rileva l'Istat rivedendo comunque in miglioramento la stima preliminare sul tendenziale (era -0,5%). L'Italia è però in "recessione tecnica", poiché il Pil è in calo per il secondo trimestre consecutivo.

Si mantiene invece positivo il bilancio complessivo dell'anno 2011, quando il Prodotto interno lordo risulta cresciuto dello 0,5%: un dato leggermente migliore rispetto ai numeri diffusi dall'istat a febbraio, quando la crescita si fermava allo 0,4%. Confermata comunque la recesisone tecnica.



Nel 2012 ipotesi crescita a -0,5%

Quanto alla crescita acquisita per il 2012, quella che si verificherebbe per il puro effetto trascinamento del 2011 se in tutti e quattro i trimestri dell'anno si registrasse crescita zero, è negativa, pari a -0,5%. Dato comunque migliore rispetto alla stima preliminare, che vedeva una crescita a -0,6%.



Considerando ancora il 2011, la situazione peggiora nell'ultimo trimestre (-0,7%) rispetto al terzo, quando la variazione negativa risulta pari a -0,2%. Va però considerato che il periodo ottobre-dicembre 2011 conta tre giornate lavorative in meno rispetto al trimestre precedente e due in meno rispetto al quarto trimestre del 2010.



Ultimi tre mesi dell'anno, giù le importazioni

Nel quarto trimestre 2011 tutte le componenti della domanda interna sono risultate in diminuzione su base congiunturale. Le importazioni si sono ridotte del 2,5% e le esportazioni sono rimaste stazionarie.



La domanda nazionale al netto delle scorte ha sottratto un punto percentuale alla crescita del Pil (-0,4% i consumi delle famiglie, -0,1% la spesa della Pubblica amministrazione e -0,5% gli investimenti fissi lordi). Anche la variazione delle scorte ha contribuito negativamente alla crescita del Pil (-0,4%), mentre il contributo della domanda estera netta è stato positivo per lo 0,7%.



Sul fronte dell'offerta, si rilevano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto dell'industria (-1,7%) e dei servizi (-0,1%), mentre il valore aggiunto dell'agricoltura è aumentato dello 0,5%.



Scende la spesa delle famiglie

Se le esportazioni sono rimaste ferme, gli investimenti fissi lordi sono scesi del 2,4% e i consumi finali nazionali dello 0,7%. In particolare, la spesa delle famiglie residenti diminuisce dello 0,7% e quella della Pubblica amministrazione delle Istituzioni sociali private dello 0,6%.



Giù il valore aggiunto dell'industria, ma tiene l'agricoltura

Il quarto trimestre 2011 si segnala poi, su base congiungurale, andamenti negativi per il valore aggiunto dell'industria (-1,7%) e dei servizi (-0,1%), mentre quello dell'agricoltura risulta in aumento dello 0,5%.