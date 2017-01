foto Ap/Lapresse

09:16

- Avvio in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,37% a 16.418 punti e il Ftse All Share lo 0,32% a 17.424 punti. Apertura negativa anche per le principali piazze europee: a Parigi l'indice Cac segna -0,33% a 3.475 punti, a Londra il Ftse -0,23% a 5.874 punti e a Francoforte il Dax -0,22% a 6.804 punti.