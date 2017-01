foto LaPresse

08:05

- La Borsa di Tokyo termina gli scambi in calo (-0,40%), in scia alla cautela degli investitori dopo i consistenti guadagni accumulati dai listini nelle ultime sedute. L'indice Nikkei, salito nelle prime battute a un massimo intraday di 10.021,51 punti, ha perso slancio fino a passare in negativo nell'ultima ora di contrattazioni, prima di chiudere a quota 9.889,86 (-39,88 punti).