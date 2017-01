Crisi, colazione sempre più cara

foto Ap/Lapresse 13:48 - I costi per i prodotti da bar sono aumentati in media del 5,1% rispetto al 2011, mentre i prodotti da consumare a casa hanno subito rincari medi del 4,6%. Lo rivela un'indagine dell'Adoc sulla prima colazione consumata al bar o a casa. La crisi si avverte sin dal mattino. I rialzi maggiori a casa: frutta (+9,3%), yogurt (+7,6%), caffé (+7,3%) e cereali (+5,6%). Al bar: brioche (+10%), tramezzini (+16,2%), caffé e cornetto (+7,8%). - I costi per i prodotti da bar sono aumentati in media del 5,1% rispetto al 2011, mentre i prodotti da consumare a casa hanno subito rincari medi del 4,6%. Lo rivela un'indagine dell'Adoc sulla prima colazione consumata al bar o a casa. La crisi si avverte sin dal mattino. I rialzi maggiori a casa: frutta (+9,3%), yogurt (+7,6%), caffé (+7,3%) e cereali (+5,6%). Al bar: brioche (+10%), tramezzini (+16,2%), caffé e cornetto (+7,8%).

Riguardo i prodotti acquistati, sei consumatori su dieci, sottolinea Pileri, "li comprano di marca, mentre il restante li preferisce non di marca. Riguardo le tipologie il 69% acquista prodotti tradizionali, il 21% compra prodotti biologici, in particolare miele e marmellate, mentre il 10% compra per la colazione solo prodotti del mercato equo-solidale, soprattutto caffè e tè".



Per Adoc una soluzione per rilanciare i consumi presso i bar e caffetterie è aumentare il valore defiscalizzato dei buoni pasto. Uno spuntino veloce come tramezzino e succo di frutta costa 5,25 euro - continua Pileri - praticamente uguale al valore defiscalizzato di un buono pasto. Un valore inadeguato al costo della vita. In Spagna il valore defiscalizzato è di 9 euro, circa il 70% in più dell'Italia, in Francia 7 euro, in Portogallo 6,70 euro. Considerato che gli utenti giornalieri sono circa 2 milioni, che sfruttano i loro buoni in 100 mila ristoranti convenzionati, aumentare il valore dei buoni, aiuterebbe i consumatori in un momento di gravi difficoltà economiche".