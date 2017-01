Fisco, un "bollino blu" per i commercianti onesti

foto Ap/Lapresse 07:23 - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha lanciato l'idea di istituire un "bollino" che attesti l'onestà fiscale dei negozianti: attaccato alla vetrina del negozio, farebbe in modo che tutti sappiano che quel commerciante paga le tasse. "Dovremo approfondire - ha detto Befera - se e a quali condizioni l'Agenzia possa impegnarsi a rilasciare pubblici attestati di riconoscimento di correttezza fiscale". - Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha lanciato l'idea di istituire un "bollino" che attesti l'onestà fiscale dei negozianti: attaccato alla vetrina del negozio, farebbe in modo che tutti sappiano che quel commerciante paga le tasse. "Dovremo approfondire - ha detto Befera - se e a quali condizioni l'Agenzia possa impegnarsi a rilasciare pubblici attestati di riconoscimento di correttezza fiscale".

Già nelle ultime norme è stato introdotto un sistema di "premi" per i contribuenti che optano per il regime della trasparenza: semplificazioni e maggiore assistenza fiscale. Ma l'idea dell'attestato o della targa, da esporre in bella vista, che certifichi l'onestà fiscale, avrebbe un impatto certamente più forte, così come già si è sensibili a chi produce nel rispetto dell'ambiente, per fare un esempio.



Per il direttore delle Entrate è infatti da chiedersi "se in larghi strati della popolazione, in particolare nelle generazioni più giovani, non stia sempre più maturando una sensibilità rispetto al tema dell'equità fiscale". Perché "tutto quello, o almeno una parte significativa, di quanto proviene dalla lotta all'evasione fiscale deve essere destinato a ridurre il carico fiscale dei contribuenti onesti".



Befera ha precisato di parlare "a titolo personale", ma ha aggiunto: "E' un fatto che il governo attuale ha detto di volersi muovere in questa direzione, seppure, com'è inevitabile, nel rispetto dei tempi e delle condizioni derivanti dai vincoli stretti di finanza pubblica".



Poi una parola sui blitz, ultimo in ordine di arrivo ieri quello sui locali impegnati nella Festa dell'8 Marzo. "Le azioni che stiamo portando avanti riscuotono il consenso dell'80% degli italiani". Infine il redditometro: è in dirittura d'arrivo. "Lo vedrò la prossima settimana - ha annunciato Befera - e lo metteremo online prima delle dichiarazioni dei redditi" così i contribuenti potranno controllare per tempo se il loro reddito è in linea con i parametri del nuovo strumento fiscale che misura la capacità di spesa.