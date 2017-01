foto Ap/Lapresse

- Dopo aver declassato il debito greco il 2 marzo da "Ca" a "C", il livello più basso, l'agenzia di rating Moody's ha dichiarato che Atene è in default. "Moody's considera che la Grecia abbia fatto default secondo le proprie definizioni dopo la conclusione" dello swap del debito, si legge in una nota. Per l'agenzia lo swap rappresenta un "distressed exchange e quindi un default sul debito". Confermato il rating a "C".