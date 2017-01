foto Ap/Lapresse Correlati Debito greco, buona l'adesione dei creditori 00:38 - Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, proporrà lo stanziamento di 28 miliardi di euro a favore della Grecia. Lo si legge in una nota, nella quale si spiega che la proposta sarà sottoposta al Board dell'Fmi la prossima settimana. "La mia decisione sarà commisurata alla natura delle sfide che Atene si trova a fronteggiare", ha aggiunto la Lagarde. - Il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, proporrà lo stanziamento di 28 miliardi di euro a favore della Grecia. Lo si legge in una nota, nella quale si spiega che la proposta sarà sottoposta al Board dell'Fmi la prossima settimana. "La mia decisione sarà commisurata alla natura delle sfide che Atene si trova a fronteggiare", ha aggiunto la Lagarde.

Moody's: la Grecia è in default

Dopo aver declassato il debito greco il 2 marzo da "Ca" a "C", il livello più basso, l'agenzia di rating Moody's ha dichiarato che Atene è in default. "Moody's considera che la Grecia abbia fatto default secondo le proprie definizioni dopo la conclusione" dello swap del debito, si legge in una nota. Per l'agenzia lo swap rappresenta un "distressed exchange e quindi un default sul debito". Confermato il rating a "C".



Fitch taglia il rating a "restricted default"

Anche Fitch ha rivisto la situazione della Grecia e ha abbassato il rating sul debito a lungo termine a 'Rd' ('restricted default') da 'C'. La decisione, ha reso noto l'agenzia di valutazione, riflette il via libera da parte del governo ellenico e delle autorità dell'Eurozona allo swap sul debito greco. Per l'agenzia, lo swap bond rientra nella sua classificazione di "evento di default sovrano".