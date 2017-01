foto Ap/Lapresse

17:45

- Chiusura negativa per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha lasciato l'1,11% a 16.479 punti mentre il Ftse All Share ha perso lo 0,73% a 17.509 punti. A trascinare in basso Piazza Affari sono state soprattutto le banche: Mps -5,13%, Mediobanca -3,55%, Banca Popolare -3,49%. Male anche Enel (-1,67%).