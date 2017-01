foto Ap/Lapresse

15:58

- Apre in positivo la Borsa di New York, dove il Dow Jones guadagna lo 0,21% a 12.935 punti e il Nasdaq lo 0,16% a 2.975. Il risultato dello swap in Grecia e il rapporto migliore delle stime sull'occupazione Usa (creati a febbraio 227mila nuovi posti di lavoro, più delle previsioni) danno infatti un po' d'ossigeno ai listini e incoraggiano gli acquisti. Continua intanto in negativo la Borsa di Milano.