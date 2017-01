Ecco la prima carta di credito per la cultura

La Carta di Credito per la Cultura, la prima realizzata in Italia per sostenere il settore culturale, sarà emessa da CartaSi, partner finanziario dell’iniziativa selezionato attraverso una procedura pubblica tra altri importanti istituti di credito nazionali. L’utilizzo della carta, grazie allo stanziamento di una percentuale pari allo 0,3% di ogni transazione economica, permetterà di alimentare un Fondo per la Cultura gestito da Finpiemonte, società finanziaria che opera da oltre trent’anni a sostegno dello sviluppo e della competitività del territorio piemontese.

Il titolare della Carta di Credito per la Cultura contribuirà così direttamente - senza alcun costo aggiuntivo a suo carico - al sostegno del patrimonio culturale della Regione e potrà scegliere a quale specifica istituzione culturale, tra quelle indicate, destinare il suo contributo. La carta non prevede l’apertura di un conto corrente dedicato, non comporta alcun costo di attivazione né alcun costo annuale di mantenimento e presenta condizioni economico-finanziarie particolarmente vantaggiose per il titolare. Sarà predisposta, inoltre, una versione prepagata della Carta di Credito per la Cultura che verrà distribuita su tutto il territorio piemontese e in particolare presso i luoghi di interesse culturale e turistico.

La carta di credito sarà offerta innanzitutto a tutti i dipendenti della Regione Piemonte, ma l’obiettivo è quello di metterla a disposizione, fin dall’inizio, di un, coinvolgendo anche altri enti pubblici e imprese individuate di comune accordo. Il sistema culturale piemontese ha già manifestato un forte interesse nei confronti dell’iniziativa e le principali istituzioni culturali hanno già aderito: Museo Nazionale del Cinema, Teatro Stabile Torino, Teatro Regio, Reggia di Venaria Reale, Film Commission Torino Piemonte e FIP-Film Investimenti Piemonte.