Roma, in piazza la Fiom fischia alla Cgil Lavoratori protestano contro Fiat e per art.18

La Fiom in piazza per l'art.18

Landini a Marchionne: "Meno autoritarismo" 01:42 - Il sindacato dei metalmeccanici Fiom è sceso in piazza a Roma. Alla manifestazione, davanti a diverse migliaia di lavoratori, il suo leader Landini, si rivolge all'a.d. di Fiat, Marchionne: "Si renda disponibile a riaprire una trattativa vera, a fare investimenti concreti in Italia e soprattutto a garantire le libertà sindacali". Poi, "la smetta di avere un atteggiamento autoritario. E' una logica sbagliata che non va da nessuna parte". - Il sindacato dei metalmeccanici Fiom è sceso in piazza a Roma. Alla manifestazione, davanti a diverse migliaia di lavoratori, il suo leader Landini, si rivolge all'a.d. di Fiat, Marchionne: "Si renda disponibile a riaprire una trattativa vera, a fare investimenti concreti in Italia e soprattutto a garantire le libertà sindacali". Poi, "la smetta di avere un atteggiamento autoritario. E' una logica sbagliata che non va da nessuna parte".

Fischi della Fiom contro la Cgil

Non è stato facile prendere parola per Vincenzo Scudiere, il portavoce della Camusso, a New York per lavoro, che intervenendo sul palco alla manifestazione di oggi è stato raggiunto dai fischi della piazza. I metalmeccanici non hanno gradito l'intervento del sindacalista, soprattutto quando ha parlato della vertenza Fiat e quando ha fatto riferimento al tavolo della trattiva con il governo sulla riforma del mercato del lavoro. In quel momento, un folto gruppo di lavoratori ha iniziato a scandire in coro "Buffone, buffone".



Camusso: "Fiom mostra problema di democrazia"

"La manifestazione" della Fiom "mostra una priorità che è assolutamente evidente quando il più grande gruppo dei metalmeccanici del Paese viene tenuto fuori. Il problema che viene evidenziato è quello della democrazia che si accompagna a quello del contratto nazionale di lavoro da rinnovare, che ha poi dentro le incertezze sul piano industriale" della Fiat. Lo afferma a New York la leader della Cgil, Susanna Camusso.



Protesta contro Fiat e per l'art.18

La Fiom è scesa in piazza per protestare contro le politiche di Fiat e la difesa dell'articolo 18. Ma i riflettori della questura di Roma sono puntanti su studenti e No Tav che si sono dati appuntamento davanti alla Sapienza. Si temono violenze come quelle del 15 dicembre che hanno messo a ferro e fuoco la Capitale.



"Marchionne riapra una trattativa vera"

Durante il corteo, Landini lancia un messaggio all'a.d. Di Fiat, Sergio Marchionne: "Riapra una trattativa vera come non ha mai fatto in questo anno e mezzo e faccia investimenti concreti". Per il numero uno delle tute blu della Cgil il Lingotto dovrebbe smettere di avere un atteggiamento autoritario verso i lavoratori. "Non assumere chi è iscritto alla Fiom di Pomigliano o impedire ai tre lavoratori di Melfi di rientrare in fabbrica è una logica sbagliata che non porta da nessuna parte".



"Governo tolga dal tavolo l'art.18"

Il leader Fiom si augura "sia possibile trovare un accordo" sulla riforma del mercato del lavoro "e la manifestazione di oggi dice proprio che accordo vogliamo: noi chiediamo al governo che tolga dal tavolo l'articolo 18". "Non è facilitando i licenziamenti – prosegue - che si rivolve il problema".



"I partiti rappresentino chi lavora"

Il sindacalista si rivolge poi ai partiti affinché "facciano il loro mestiere rappresentando anche chi lavora. Perché questa è la parte del Paese che paga le tasse e che fa andare avanti il Paese per tutti". "Penso che il lavoro debba tornare al centro della discussione - aggiunge a proposito della polemica con il Pd -. Se le forze politiche che si richiamano a sinistra sono in grado di recuperare una rappresentanza del lavoro, non può che fare bene. Mi preoccupa la distanza che si sta creando tra la gente comune e la politica".



Tav, "cambiare idea non è un errore"

Sulla questione dell'Alta Velocità Landini afferma che cambiare idea sulla realizzazione della Tav Torino-Lione non è un errore soprattutto se ci si rende conto che il problema è anche cambiare il modello di sviluppo e il governo lo ha dimostrato in altre occasioni, come per le Olimpiadi, il Ponte di Messina e i caccia F-35.



Da studenti lancio uova contro banca

Una decina di uova sono state lanciate da un gruppo di studenti contrari alla Tav contro una filiale di Banca Intesa, al passaggio del corteo degli universitari che aderiscono al corteo della Fiom di Roma. Gli studenti hanno anche affisso sulla banca uno striscione che recitava "Con l'augurio di un fallimento ad alta velocità".



La presenza del movimento No Tav ha indotto esponenti del Pd a non partecipare al corteo. Mentre ci sono l'IdV e Sel.



Vendola: "Assenza Pd? Importante sono lavoratori"

Tra la folla anche il leader di Sel, Nichi Vendola. "Credo - ha detto Vendola - che manifestare accanto ai lavoratori sia indispensabile, perchè i diritti dei lavoro sono la cartina di tornasole per misurare la democrazia". Poi sull'assenza del Pd alla manifestazione, Vendola ha risposto: "L'importante che non abbiano disertato i lavoratori".



Le rivendicazioni della Fiom

Temi oggetto di rivendicazioni da parte dei lavoratori metalmeccanici sono l'estensione dell'occupazione e degli ammortizzatori sociali, l'introduzione di un reddito di cittadinanza, la cancellazione dell'articolo 8 della manovra estiva che consente ai contratti aziendali e territoriali di derogare ai contratti nazionali ed alle leggi sul lavoro, l'attuazione di un piano straordinario di investimenti pubblici e privati per creare lavoro e cambiare il modello di sviluppo.