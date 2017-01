foto Ap/Lapresse

09:33

- Apertura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,23% a 16.702 punti mentre il Ftse All Share avanza dello 0,25% a 17.682 punti. Le Borse europee aprono anch'esse in leggero rialzo dopo i risultati dello swap sul debito della Grecia. A Londra l'indice Ftse 100 è piatto a -0,08%. A Francoforte il Dax avanza dello 0,2% e a Parigi il Cac 40 cresce dello 0,1%. Madrid guadagna lo 0,2%.