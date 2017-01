foto Afp 14:42 - Ammontano all'85,8% le adesioni dei creditori privati allo swap sul debito greco. Lo rivela il governo di Atene, il quale attiverà le clausole Cac che obbligano i creditori privati detentori di bond che rientrano nella legge greca ad accettare obbligatoriamente lo swap sul debito. In questo caso le adesioni arriveranno al 95,7%. - Ammontano all'85,8% le adesioni dei creditori privati allo swap sul debito greco. Lo rivela il governo di Atene, il quale attiverà le clausole Cac che obbligano i creditori privati detentori di bond che rientrano nella legge greca ad accettare obbligatoriamente lo swap sul debito. In questo caso le adesioni arriveranno al 95,7%.

La scadenza per le adesioni allo swap da parte dei detentori di bond che non rientrano nella legge greca è slittata al 23 marzo.



La Grecia insomma passa finalmente l'esame dello swap.



Si apprende infatti che le adesioni ricevute hanno riguardato bond per complessivi 172 miliardi, tra i quali 152 miliardi di diritto greco.



Il tasso di partecipazione potrebbe dunque raggiungere la soglia del 95,7% in caso di applicazione delle clausole di azione collettiva, che potrebbero costringere ad aderire anche chi si è per ora astenuto. La Grecia ha infatti informato i partner internazionali della sua volontà di far scattare tali clausole sui bond di diritto greco in circolazione non ancora consegnati allo swap.



Atene ha d'altra parte esteso al 23 marzo il termine per l'adesione allo swap per le obbligazioni di diritto non greco e per quelle emesse dasocietà statali. Oltre tale data, si specifica, non ci saranno ulteriori opportunità d'adesione.



Il piano, che riguarda 206 miliardi complessivi di governativi greci in circolazione, è parte integrante del secondo pacchetto di aiuti internazionali concesso al Paese, che è del valore di 130 miliardi di euro in tutto. L'adesione comporta la svalutazione del 53,5% del valore nominale dei titoli di Stato consegnati.



Atene ha indicato di puntare a una partecipazione dei creditori privati del 90% del debito, segnalando che, in caso di adesione inferiore ma comunque sopra il 75%, avrebbe avviato consultazioni con i partner internazionali. Un risultato inferiore al 75% avrebbe invece messo a rischio l'intero accordo di bailout del Paese.



Juncker: sbloccare gli aiuti

"Ora ci sono le condizioni per il via libera finale dell'Eurozona al secondo pacchetto di aiuti alla Grecia". Lo indica il presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Juncker in una nota. La Grecia, ha indicato, ha rispettato "in modo soddisfacente" quanto gli altri governi hanno chiesto come condizione per ottenere il nuovo prestito. Infine Juncker ha invitato il Fmi a contribuire in misura "importante". Fmi deciderà giovedì prossimo, dopo la riunione Eurogruppo di lunedì, ed è già chiaro che la sua eventuale partecipazione dovrebbe essere in misura inferiore a un terzo.