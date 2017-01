foto Ap/Lapresse

22:15

- Chiusura positiva oggi per Wall Street, sulla scia dell'ottimismo generato dalle ultime notizie sulla ristrutturazione del debito greco (le adesioni al programma di swap dovrebbero attestarsi all'80% circa). Il Dow Jones sale dello 0,55 per cento a 12.907,56 punti, il Nasdaq che sale dell'1,18 per cento a 2.970,42 punti e lo S&P 500 che sale dello 0,98 per cento a 1.365,90 punti.