foto Ansa

19:28

- Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 10 anni, che si attesta a 301 punti base. Il differenziale oggi è sceso fino a livelli che non si vedevano dalla fine di agosto, toccando un minimo intraday di 293 punti. Ieri lo spread aveva chiuso a 317 punti. Il rendimento dei Btp decennali italiani sul mercato secondario è al 4,81%.