foto LaPresse

18:34

- L'Antitrust ha deciso di avviare un'istruttoria nei confronti dell'Eni per possibile abuso di posizione dominante. Lo annuncia la stessa Autorità, che intende verificare se la società abbia approfittato in maniera illecita del suo potere nei mercati del trasporto internazionale di gas in Italia. La decisione è stata adottata alla luce di una segnalazione presentata da Gas Intensive, formato da alcune imprese italiane grandi consumatrici di gas.