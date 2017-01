foto Ap/Lapresse 00:27 - Chiusura positiva per la Borsa di Milano, dopo le buone notizie sul fronte del debito pubblico greco. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,62% a 16.664 punti, l'All Share l'1,62% a 17.637 punti. I migliori titoli del listino sono stati Impregilo (+9,22%), Fiat (+6,02%), Prysmian (+5,34%) e Ansaldo Sts (+4,55%). - Chiusura positiva per la Borsa di Milano, dopo le buone notizie sul fronte del debito pubblico greco. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,62% a 16.664 punti, l'All Share l'1,62% a 17.637 punti. I migliori titoli del listino sono stati Impregilo (+9,22%), Fiat (+6,02%), Prysmian (+5,34%) e Ansaldo Sts (+4,55%).

Chiudono toniche anche le altre principali Borse europee. Il Ftse 100 di Londra sale dell'1,18% a 5.859,73 punti, il Dax di Francoforte avanza del 2,45% a 6.834,54 punti e il Cac 40 di Parigi mostra un incremento del 2,54% a 3.478,36 punti. A Madrid l'indice Ibex cresce dell'1,78% a 8.307,4 punti, mentre il listino generale di Atene balza del 3,18% a 768,9 punti.



Spread Btp-Bund chiude in calo a 301 punti base

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 10 anni, che si attesta a 301 punti base. Il differenziale è sceso oggi fino a livelli che non si vedevano dalla fine dello scorso agosto, toccando un minimo intraday di 293 punti. Ieri lo spread aveva chiuso a 317 punti. Il rendimento dei Btp decennali italiani sul mercato secondario è al 4,81%.



Swap titoli greci riuscito: si allontana spettro default

L'adesione delle banche allo swap dei titoli di stata ellenici "ha superato il 75%" e alla fine dei conti dovrebbe essere "molto, molto alta". E' quanto ha indicato una fonte governativa greca secondo quello che riportano le agenzie internazionali. La soglia del 75% era quella considerata minima dal governo greco per poter dare attuazione al concambio dei vecchi titoli con quelli nuovi anche se idealmente l'esecutivo di Atene spera che si possa arrivare al 90%. Secondo l'agenzia Reuters, le adesioni erano "vicine al 95%".



Bce riaccetta i bond greci come garanzia

Ad allontanare lo spettro del default ci pensa il consiglio direttivo della Banca centrale europea che ha deciso di riammettere i titoli di Stato greci come garanzia della liquidità e dei prestiti concessi alle banche. Lo ha comunicato la stessa Bce, che aveva escluso l'ammissibilità dei titoli ellenici a seguito del taglio dei rating sulla Grecia. La Bce ha motivato la decisione con "l'attivazione del meccanismo di buy back per sostenere la qualità degli strumenti di debito" greci.