- Apertura in rialzo per la borsa americana in attesa della resa dei conti sul debito greco. L'indice Dow Jones ha aperto a 12.914,75 punti (+0,60%). Il Nasdaq a 2.955,31 punti (+0,67%). Lo S&P 500 si colloca a 1.360,96 punti (+0,62%).