foto Ap/Lapresse 18:13 - Cauto ottimismo dalla Bce per il 2012. "La ripresa è graduale, molto graduale, se non lenta", ha detto il presidente Mario Draghi. "L'economia dell'area euro presenta segni di stabilizzazione anche se ci sono rischi al ribasso legati ai prezzi petroliferi che terranno l'inflazione sopra il 2%", ha spiegato dopo aver annunciato il taglio delle stime trimestrali della Bce sulla crescita dell'area euro.

L'economia dell'eurozona si sta stabilizzando anche se persistono rischi al ribasso. Per questo motivo sono state riviste in calo le stime di crescita per il 2012 e il 2013. Questa l'analisi del presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, al termine del Consiglio direttivo che ha lasciato i tassi d'interesse fermi all'1%.



Le nuove stime danno ora fra -0,5 e +0,3 per cento la crescita dell'area euro nel 2012, mentre per il 2013 la previsione è fra 0 e +2,2 per cento. Riviste al rialzo fra il 2,1 e il 2,7 per cento le stime sull'inflazione, sulla scia della crescita dei prezzi dell'energia. La Bce, ha comunque assicurato Draghi, "è impegnata per la stabilita' dei prezzi". "La ripresa nel 2012 sarà debole e graduale", ha osservato il numero uno dell'Eurotower. Gli ultimi indicatori dalla congiuntura dell'eurozona "confermano la fase di stabilizzazione dell'economia" europea anche se "a livelli molto bassi". Di conseguenza "l'outlook rimane soggetto a rischi al ribasso" e la "crisi del debito continuerà a farsi sentire".