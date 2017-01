foto Ap/Lapresse

22:31

- "La Grecia è un caso specifico e unico". Lo ha detto Wolfgang Schaeuble, ministro delle Finanze tedesco. "Non la mettete sullo stesso piano degli altri - ha aggiunto - perché la Grecia è in difficoltà da molto tempo, e non ha fatto ciò che è necessario per essere parte di una valuta comune, mentre l'Italia col governo Monti sta facendo molto bene".