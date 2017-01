foto Ap/Lapresse

18:08

- Seduta positiva per la Borsa di Milano dopo lo scivolone di ieri, alla vigilia della scadenza dei termini per l'adesione dei creditori privati alla ristrutturazione del debito greco. Il Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,11% a 16.398 punti, l'Ftse All Share a +0,92% a 17.356 punti. In evidenza il Banco Popolare, Bpm e il Monte dei Paschi di Siena e la galassia Premafin, mentre ha perso terreno Autogrill (-3,4%).